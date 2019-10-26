2019-10-26T11:22:48+03:00
Общество

Студенты благодарят Вячеслава Володина за спортплощадку

Она появилась на улице Шехурдина
Ольга СИМОНОВА
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..Фото: Ольга Симонова
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Сегодня, 26 октября, у Студгородка в Саратове открылась многофункциональная спортивная площадка открытого типа, построенная по благотворительному проекту председателя государственной думы Вячеслава Володина.

Студенты, а их рядом с площадкой проживает порядка полутора тысяч, очень рады новому комплексу, ведь раньше на его месте была асфальтированная площадка с 80-х годов.

- Нам очень приятно, потому что мы теперь можем непосредственно глядя из окна видеть, как люди занимаются спортом. Нас это заряжает и теперь мы сами хотим этим заниматься. Я бывший спортсмен, но из-за учебы это забросил, а теперь у меня снова есть такая возможность. Меня поддержат мои коллеги по учебному цеху, что мы будем заниматься здесь по вечерам и в любое свободное от учебы время, — сказал студент четвертого курса СГЮА Вячеслав Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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