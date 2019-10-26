2019-10-26T11:00:17+03:00
Общество

В Саратове ветеран спорта поблагодарил Вячеслава Володина за спортплощадки

Благодаря поддержке председателя Госдумы возводятся спортобъекты
Ольга СИМОНОВА
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..Фото: Ольга Симонова
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Сегодня, 26 октября, в Саратове открылась многофункциональная спортивная площадка открытого типа, построенная по благотворительному проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На мероприятии присутствовал Виктор Тарасов, ветеран спорта и профессор кафедры физической культуры СГАУ, который выразил слова благодарности председателю Госдумы.

-Вячеслав Викторович Володин постоянно проявляет благотворительную деятельность по развитию спортивной инфраструктуры не только города, но и муниципальных районах Саратовской области. Во многих городах региона построены спортивные площадки, залы, школы с бассейнами, детские сады. Огромное ему за это спасибо. Поручения президента, которые он высказывает на заседаниях, госсоветах, на встречах с ректорами ведущих вузов России. Он говорил, что именно университеты должны стать кузницей развития массовой физической культуры, спорта. Что главное — это профессионализм студента и его здоровье, — отметил Виктор Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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