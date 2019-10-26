В Саратове рецидивист украл цепочку с крестиком для покупки телефона

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-26T10:41:31+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 43-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 октября с 18:00 до 19:30 неизвестный украл из квартиры на Тверской улице золотую цепочку с крестиком.

Выяснилось, что к краже причастен 42-летний рецидивист, который признался, что сдал похищенное в ломбард, и 20,5 тыс. рублей от полученной суммы потратил на покупку телефона и личные нужды.

У мужчины изъяли гаджет и 10 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU