В Саратове рецидивист украл цепочку с крестиком для покупки телефона
Жертвой его преступления стал местный житель
Изменить размер текста:
Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 43-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 октября с 18:00 до 19:30 неизвестный украл из квартиры на Тверской улице золотую цепочку с крестиком.
Выяснилось, что к краже причастен 42-летний рецидивист, который признался, что сдал похищенное в ломбард, и 20,5 тыс. рублей от полученной суммы потратил на покупку телефона и личные нужды.
У мужчины изъяли гаджет и 10 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU