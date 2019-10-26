На новом спорткомплексе в Студгородке начались тренировки и соревнования

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-26T11:26:29+03:00

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Сегодня, 26 октября, у Студгородка в Саратове открылась многофункциональная спортивная площадка открытого типа, построенная по благотворительному проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Уже сегодня на нем сдают нормативы ГТО студенты и школьники. Также проходит товарищеский матч по футболу среди студентов общежитий, которые находятся рядом с площадкой.

На спорткомплексе также есть тренажёры для занятий воркаутом и настольного тенниса.

Напомним, ранее на этом месте была асфальтированная футбольная площадка, построенная в 80-х годах, а в общежитиях рядом проживают около 1,5 тыс. студентов. Решение о строительстве новой современной спортивной площадки Вячеслава Володин принял в августе, когда посещал это место и пообщался со студентами.

Напомним, при поддержке председателя Госдумы в регионе появилось 12 спорткомплексов.

С приветственной речью выступил депутат Госдумы Николай Панков.

- Дорогие друзья, уважаемые ветераны! Сегодня мы видим, что наши дети, наши ученики, те кто после придёт учиться в областные вузы, имеют возможность осуществить хорошую прекрасную мечту: занятия спортом. Я видел, как открывались подобные площадки у нас в регионе. И каждый раз это был праздник не только той школы, где они открывались, это был праздник всего района, всего города. Сегодня в Студгородке эта мечта тоже реализовалась за столь короткий срок благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Главная задача, которую сегодня необходимо решать, — это здоровье, это увеличение продолжительности жизни и какие достижения в дальнейшем будут показывать наши студенты. Мы видим, что сегодня уже идут ремонты общежитий — это одно из направлений для полноценной работы студенческого городка. Но на этом работа не заканчивается, вы знаете, что уже идут подготовительные работы к тому, что здесь будет сооружён ледовый дворец, — отметил Николай Панков.Он поблагодарил ветеранов спорта и тренеров, которые своей жизнью, своей работой прививали любовь к спорту, к состязаниям и самое главное ставили задачу побеждать.

Также выступили руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратове Татьяна Ерохина и ветеран спорта, профессор кафедры физической культуры и спорта СГАУ Виктор Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU