В Новобурасском районе из-за бешеной собаки ввели карантин

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-26T10:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Знание Новобурасского района Саратовской области объявили карантин из-за бешеной собаки.

Такое постановление подписал глава региона Валерий Радаев.

Животное пало в личном подсобном хозяйстве дома №50 на Студеновской улице, неблагополучная зона установлена в километре около места его гибели.

Кроме того, начальнику районной станции по борьбе с болезнями животных Юрию Торговкину поручили привить всех животных и не допускать к охоте не привитых собак.

ИСТОЧНИК KP.RU