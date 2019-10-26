2019-10-26T10:04:20+03:00
Общество

В Новобурасском районе из-за бешеной собаки ввели карантин

Ограничения установлены в радиусе километра
Дарья Вострикова
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В поселке Знание Новобурасского района Саратовской области объявили карантин из-за бешеной собаки.

Такое постановление подписал глава региона Валерий Радаев.

Животное пало в личном подсобном хозяйстве дома №50 на Студеновской улице, неблагополучная зона установлена в километре около места его гибели.

Кроме того, начальнику районной станции по борьбе с болезнями животных Юрию Торговкину поручили привить всех животных и не допускать к охоте не привитых собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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