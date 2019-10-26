В Саратове собутыльник украл у мужчины кольцо и удостоверение тракториста

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-26T09:05:33+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 37-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 октября ночью он пил алкоголь с незнакомыми людьми в своей квартире на Буровой улице.

После застолья пропало обручальное кольцо, водительское удостоверение тракториста, 1300 рублей и две куртки, а также серебряная цепочка и две банковские карты.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний безработный мужчина. Часть похищенного у него изъяли, кольцо он сдал в ломбард за 2,4 тыс. рублей и потратил эти деньги, как и те средства, которые украл.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU