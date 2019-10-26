В Саратове выбрали лучший детский клуб

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-26T08:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове состоялся третий городской конкурс подростковых клубов «Детство.Творчество.Мечта!», который проходит с 2015 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, состязание проходило в три этапа: рассмотрение документации учреждение, состояния клуба — наличие стендов, проведения мероприятий, структуры детского самоуправления, символики и традиций учреждения. Заключительным стал очный этап в дворце творчества детей и молодежи имени Табакова. Каждый из конкурсантов показал свою презентацию и отрывок из какого-либо проводимого мероприятия.

Так, среди шести конкурентов лучшим стал клуб «Антей» Фрунзенского района, серебро получила «Мечта» Октябрьского района. Бронзу поделили между собой центр внешкольной работы «Лира» и «Дружба» Волжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU