2019-10-26T08:18:49+03:00
Общество

В Саратове выбрали лучший детский клуб

Городской конкурс проходит с 2015 года
Дарья Вострикова
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В Саратове состоялся третий городской конкурс подростковых клубов «Детство.Творчество.Мечта!», который проходит с 2015 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, состязание проходило в три этапа: рассмотрение документации учреждение, состояния клуба — наличие стендов, проведения мероприятий, структуры детского самоуправления, символики и традиций учреждения. Заключительным стал очный этап в дворце творчества детей и молодежи имени Табакова. Каждый из конкурсантов показал свою презентацию и отрывок из какого-либо проводимого мероприятия.

Так, среди шести конкурентов лучшим стал клуб «Антей» Фрунзенского района, серебро получила «Мечта» Октябрьского района. Бронзу поделили между собой центр внешкольной работы «Лира» и «Дружба» Волжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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