Под Саратовом женщина из ревности заколола сожителя
Суд признал 56-летнюю жительницу Романовского района виновной в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 13 января после обеда гражданка со своим 34-летним сожителем распивали спиртное со знакомыми в поселке Красноармейский.
Пара повздорила из-за ревности, после чего женщина взяла кухонный нож и вонзила в сердце возлюбленному, от чего тот скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что граждане нередко ссорились, причем их конфликты заканчивались вызовом полицейских.
Суд обязал убийцу провести 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU