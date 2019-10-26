Под Саратовом женщина из ревности заколола сожителя

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-26T08:11:05+03:00

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Суд признал 56-летнюю жительницу Романовского района виновной в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 13 января после обеда гражданка со своим 34-летним сожителем распивали спиртное со знакомыми в поселке Красноармейский.

Пара повздорила из-за ревности, после чего женщина взяла кухонный нож и вонзила в сердце возлюбленному, от чего тот скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что граждане нередко ссорились, причем их конфликты заканчивались вызовом полицейских.

Суд обязал убийцу провести 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU