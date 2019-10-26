Валерий Радаев рассказал о скором росте зарплат бюджетников и достижениях Экономического форума

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-26T08:25:19+03:00

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В эфире телеканала ГТРК-Саратов вышло интервью губернатора Валерия Радаева.

Глава региона отметил, что в последние дни в области произошло много значимых событий.

- Эти мероприятия с одной стороны отражают наши возможности, а с другой – работают на имидж Саратовской области, – отметил Валерий Радаев.

Он напомнил, что на Втором экономическом форуме было подписано более 30 соглашений, что позволит привлечь около двух млрд рублей инвестиций и создать более 600 рабочих мест.

Среди других важных событий Валерий Радаев назвал открытие аэропорта «Гагарин» с инвестициями в 21 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. А также введение первой очереди завода «Волга Гидро» в Балакове, обновление линии на «Саратовстройстекло», малотоннажной химии в Татищевском районе.

- Но самое главное – 117 проектов сегодня есть в нашей «Корпорации развития». Это более 400 млрд рублей, – подчеркнул губернатор. – Задача – все это постепенно реализовывать и прирастать новыми проектами.

Что касается инвестпроекта по созданию фабрики мороженого, то Валерий Радаев отметил, что продукция будет, в том числе, ориентирована на экспорт. А также новое предприятие окажет положительное влияние на производителей молока.

В Саратовской области в этом году были проведены работы более чем на 300 км автодорог. При этом, при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, ряд дорог был передан на федеральный уровень. Кроме того, в Саратове будет создано Нижне-Волжское управление федеральных дорог.

Губернатор остановился на поддержке социальной сферы. Например, в Энгельсском районе идет строительство десяти детсадов.

- В целом 24 садика строим по национальному проекту. Это позволит решить проблему более двух тыс. мест для дошкольного образования. Это также новые рабочие места, – отметил Радаев.

Особое внимание он уделил вопросы зарплаты, отметив, что эта тема волнует многих людей.

- У нас треть населения работает в бюджетной сфере, это почти 170 тыс. человек, – напомнил Валерий Радаев, отметив, что уровень зарплат должен соответствовать нормативам, определенным Указами президента России. – Соответственно, мы принимаем решение с октября повысить зарплату тем, кто попадает под Указы.

Однако он заметил, что повышение коснется и другой части бюджетников, которые не попадают под Указы.

Повышение составит, соответственно, до 19 и 9%.

- Стоит задача к концу года выйти на среднюю зарплату по региону – 28,1 тыс. рублей. Задача следующего года – выйти за 30 тыс. рублей. Это будет значительное повышение заработной платы. Я думаю, наши жители это почувствуют, – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что добиться этого удалось при поддержке федерального центра.

- Работа очень большая. Задача, чтобы социальная защита и заработная плата наших работающих граждан во всех отраслях, подчеркиваю, должна быть достойна сегодняшним вызовам, сегодняшнему времени, сегодняшней жизни. Вот над этим будем работать, – заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU