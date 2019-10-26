Валерий Радаев рассказал о скором росте зарплат бюджетников и достижениях Экономического форума
Интервью губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
В эфире телеканала ГТРК-Саратов вышло интервью губернатора Валерия Радаева.
Глава региона отметил, что в последние дни в области произошло много значимых событий.
- Эти мероприятия с одной стороны отражают наши возможности, а с другой – работают на имидж Саратовской области, – отметил Валерий Радаев.
Он напомнил, что на Втором экономическом форуме было подписано более 30 соглашений, что позволит привлечь около двух млрд рублей инвестиций и создать более 600 рабочих мест.
Среди других важных событий Валерий Радаев назвал открытие аэропорта «Гагарин» с инвестициями в 21 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. А также введение первой очереди завода «Волга Гидро» в Балакове, обновление линии на «Саратовстройстекло», малотоннажной химии в Татищевском районе.
- Но самое главное – 117 проектов сегодня есть в нашей «Корпорации развития». Это более 400 млрд рублей, – подчеркнул губернатор. – Задача – все это постепенно реализовывать и прирастать новыми проектами.
Что касается инвестпроекта по созданию фабрики мороженого, то Валерий Радаев отметил, что продукция будет, в том числе, ориентирована на экспорт. А также новое предприятие окажет положительное влияние на производителей молока.
В Саратовской области в этом году были проведены работы более чем на 300 км автодорог. При этом, при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, ряд дорог был передан на федеральный уровень. Кроме того, в Саратове будет создано Нижне-Волжское управление федеральных дорог.
Губернатор остановился на поддержке социальной сферы. Например, в Энгельсском районе идет строительство десяти детсадов.
- В целом 24 садика строим по национальному проекту. Это позволит решить проблему более двух тыс. мест для дошкольного образования. Это также новые рабочие места, – отметил Радаев.
Особое внимание он уделил вопросы зарплаты, отметив, что эта тема волнует многих людей.
- У нас треть населения работает в бюджетной сфере, это почти 170 тыс. человек, – напомнил Валерий Радаев, отметив, что уровень зарплат должен соответствовать нормативам, определенным Указами президента России. – Соответственно, мы принимаем решение с октября повысить зарплату тем, кто попадает под Указы.
Однако он заметил, что повышение коснется и другой части бюджетников, которые не попадают под Указы.
Повышение составит, соответственно, до 19 и 9%.
- Стоит задача к концу года выйти на среднюю зарплату по региону – 28,1 тыс. рублей. Задача следующего года – выйти за 30 тыс. рублей. Это будет значительное повышение заработной платы. Я думаю, наши жители это почувствуют, – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что добиться этого удалось при поддержке федерального центра.
- Работа очень большая. Задача, чтобы социальная защита и заработная плата наших работающих граждан во всех отраслях, подчеркиваю, должна быть достойна сегодняшним вызовам, сегодняшнему времени, сегодняшней жизни. Вот над этим будем работать, – заявил Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU