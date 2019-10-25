Саратовских сотрудников краеведческого музея наградили за мастерство

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-25T17:27:47+03:00

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Сотрудники Саратовского областного музея краеведения стали призерами конкурса профессионального мастерства среди музейных работников государственных и муниципальных музеев в регионах Приволжского федерального округа.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в номинации «Диалог с наследием» второе место заняла Олеся Кубанкина, старший научный сотрудник отдела хранения и научной обработки фонда, хранитель фонда «Нумизматика. Фалеристика. Сувениры» музея краеведения. В номинации «Музейные перекрёстки» обладательницей второго места стала Анжелика Калашникова, заведующая Новоузенским краеведческим музеем - филиалом Саратовского областного музея краеведения.

Награждение состоялось в рамках ежегодного собрания организации «Совет музеев Приволжского федерального округа», которые в этом году проводятся на базе ведущих музеев Нижнего Новгорода.Деловая программа была обширной и содержательной.

ИСТОЧНИК KP.RU