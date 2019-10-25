В Саратове художественное училище реставрировали необразованные рабочие

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-25T17:12:53+03:00

Они не прошли обязательную аттестацию

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Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения при реставрации художественного училища имени Боголюбова, расположенного на Университетской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ремонтом занимались рабочие, которые не проходили обязательную аттестацию в минкульте РФ.

В отношении директора компании и юридического лица возбуждены административные дела, после чего руководителя оштрафовали на 20 тыс. рублей, а организацию на 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU