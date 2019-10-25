В Ленинском районе ликвидировали 103 свалки
Остаются 29 груд мусора
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Прокуратура Ленинского района провела проверку в сфере благоустройства района.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что за 2019 год в районе выявили 132 несанкционированные свалки, 103 из которых ликвидировано.
Вместе с тем остаются 29 скоплений мусора, а на Лесной Республике 5, Моисеева 5 и трех местах на 4-м Гвардейском проезде есть стихийные образования хлама, что не остается незамеченным в сфере санитарного благополучия населения.
Глава района получил представление, за устранением нарушения следит прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU