2019-10-25T16:59:40+03:00
Происшествия

Из-за письма в поддержку Михаила Туватина возбуждено уголовное дело

Расследуется дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма
Ольга Симонова
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Михаил ТуватинМихаил Туватин
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В Саратове возбуждено уголовное дело из-за письма в администрацию Саратова. В обращении неизвестный писал о поддержке обвиняемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой Михаила Туватина и угрожал устроить перестрелки, если его не освободят.

Дело возбуждено по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Правоохранители разыскивают злоумышленника. Ему грозит штраф до полумиллиона, ограничение свободы или принудительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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