Из-за письма в поддержку Михаила Туватина возбуждено уголовное дело
В Саратове возбуждено уголовное дело из-за письма в администрацию Саратова. В обращении неизвестный писал о поддержке обвиняемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой Михаила Туватина и угрожал устроить перестрелки, если его не освободят.
Дело возбуждено по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Правоохранители разыскивают злоумышленника. Ему грозит штраф до полумиллиона, ограничение свободы или принудительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU