Саратовский суд отказался смягчать срок поджигателю друга
Ленинский районный суд признал 45-летнего саратовца виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 9 по 10 февраля он повздорил с 39-летним жителем Энгельса на Песочной улице в областном центре.
Подсудимый начал бить оппонента сковородой, пока тот не умер, а потом отнес тело в багажник своего автомобиля Lada Granta, приехал на заправку и купил канистру с бензином.
Он проследовал в гаражный кооператив на Технической улице, облил труп горючим и поджег, после чего скрылся.
Мужчина посчитал, что 13 лет за это преступление является слишком строгим сроком и попытался обжаловать приговор, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU