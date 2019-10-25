Саратовский суд отказался смягчать срок поджигателю друга

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-25T16:40:01+03:00

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Ленинский районный суд признал 45-летнего саратовца виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 9 по 10 февраля он повздорил с 39-летним жителем Энгельса на Песочной улице в областном центре.

Подсудимый начал бить оппонента сковородой, пока тот не умер, а потом отнес тело в багажник своего автомобиля Lada Granta, приехал на заправку и купил канистру с бензином.

Он проследовал в гаражный кооператив на Технической улице, облил труп горючим и поджег, после чего скрылся.

Мужчина посчитал, что 13 лет за это преступление является слишком строгим сроком и попытался обжаловать приговор, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU