В саратовском театре драмы будут две выставки на «Ночь искусств»
В Саратове с 3 на 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в театре драмы имени Слонова верхнее фойе ждет посетителей двух выставок.
Первое мероприятие называется «Не только театр», где представлены работы театральных художников Юрия Наместникова и Ирины Драгункиной.
Кроме того, горожане смогут посетить передвижную выставку «Весь мир – театр» и увидеть экспозицию, которая состоит из девяти блоков и представляет собой поэтапное развитие самобытной национальной культуры театра от истоков русского театра до наших дней в контексте развития мировой культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU