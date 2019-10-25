2019-10-25T16:36:11+03:00
Общество

В саратовском театре драмы будут две выставки на «Ночь искусств»

Мероприятие пройдет в начале ноября
Дарья Вострикова
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В Саратове с 3 на 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в театре драмы имени Слонова верхнее фойе ждет посетителей двух выставок.

Первое мероприятие называется «Не только театр», где представлены работы театральных художников Юрия Наместникова и Ирины Драгункиной.

Кроме того, горожане смогут посетить передвижную выставку «Весь мир – театр» и увидеть экспозицию, которая состоит из девяти блоков и представляет собой поэтапное развитие самобытной национальной культуры театра от истоков русского театра до наших дней в контексте развития мировой культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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