В Саратовской области ветеринары привили почти 3,5 млн животных

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-25T16:29:10+03:00

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В Саратовской области за девять месяцев ветеринары провели свыше 5 млн диагностик и прививок.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, сделано 919,1 тыс. вакцинаций против сибирской язвы, 3,470 тыс. уколов против инфекционных болезней.

От бешенства защищено 502, 6 тыс. животных, в числе которых 50 тыс.собак и 33,5 тыс.кошек, в природных зонах разложено 240 тыс.приманок.

Кроме того, от ящура привито 215,3 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU