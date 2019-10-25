2019-10-25T16:29:10+03:00
Общество

В Саратовской области ветеринары привили почти 3,5 млн животных

Проведено свыше 5 млн исследований
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за девять месяцев ветеринары провели свыше 5 млн диагностик и прививок.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, сделано 919,1 тыс. вакцинаций против сибирской язвы, 3,470 тыс. уколов против инфекционных болезней.

От бешенства защищено 502, 6 тыс. животных, в числе которых 50 тыс.собак и 33,5 тыс.кошек, в природных зонах разложено 240 тыс.приманок.

Кроме того, от ящура привито 215,3 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовских сотрудников краеведческого музея наградили за мастерство
В Саратове художественное училище реставрировали необразованные рабочие
В Ленинском районе ликвидировали 103 свалки
Из-за письма в поддержку Михаила Туватина возбуждено уголовное дело
Саратовцы заплатили по штрафам свыше 2 млн рублей
Саратовский суд отказался смягчать срок поджигателю друга
В саратовском театре драмы будут две выставки на «Ночь искусств»
Саратовца осудили за организацию притона
В Саратове ГИБДД оштрафовала объехавшую пробку по тротуару девушку
У горячей линии по переходу Саратовской области на «цифру» снова появились выходные
Панков предложил сосредоточиться на решении проблем обманутых дольщиков, чьи дома будут достраивать без федерального финансирования
Из-за тумана в Саратовской области растет число ДТП
Балаковцы объявили охоту на педофила