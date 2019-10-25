2019-10-25T16:00:44+03:00
Общество

У горячей линии по переходу Саратовской области на «цифру» снова появились выходные

В дни наибольшей активности поступало более тысячи звонков
Ольга Симонова
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С 28 октября изменяется режим работы горячей линии по переходу Саратовской области на цифровое вещание.

- В дни наибольшей активности, например, 14 октября, когда в регионе отключилось аналоговое вещание, в день поступало более тысячи звонков с восьми утра до десяти вечера. На них отвечали свыше 30 операторов без выходных. Теперь горячая линия переходит на прежний режим работы: по будням с 09:00 до 18:00, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона и напомнили ее номера: 8-800-220-20-02 и 8-927-229-71-89.

Операторы линии рассказывали гражданам о переходе на «цифру», помогали дистанционно настроить телевизор и принимали заявки на помощь от волонтеров.

Напомним, Саратовская область перешла на «цифру» 14 октября 2019 года. Теперь жители могут бесплатно принимать 20 телеканалов и три радиоканала, для этого только нужен телевизор способный самостоятельно принимать цифровое вещание или специальная приставка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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