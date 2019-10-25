Из-за тумана в Саратовской области растет число ДТП

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-25T15:42:40+03:00

ГИБДД просит водителей быть осторожнее, особенно, в темноте

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В Саратовской области сохраняется сильный туман на дорогах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, это ведет к ухудшению видимости и росту числа автоаварий.

- С 08:00 по настоящее время только в областном центре зарегистрировано 33 ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал, – отметили в Госавтоинспекции.

Однако с наступлением темноты ситуация может ухудшиться.

В связи с этим ГИБДД напоминает об осторожности на дорогах. В частности, в тумане или во время дождя предметы часто кажутся более далекими. А на мокрой дороге тормозной путь увеличивается.

- Водителям транспортных средств необходимо обратить особое внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, а также, быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, использовать ближний свет и противотуманные фары. Пешеходам также рекомендуется быть более внимательными, находясь вблизи проезжих частей и использовать световозвращающие элементы, – предупредили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU