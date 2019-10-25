В Саратовской области мужчина не хотел гасить долги перед ветеринарами
Он погасил долг только после запрета выезда из России
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В Лысогорском районе Саратовской области мужчина задолжал 100 тыс. рублей за ветеринарные услуги.
- Взыскатель пошел в суд, но и это не повлияло на должника. Тогда приставы возбудили исполнительное производство и ограничили неплательщику выезд из России, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Оказалось, что гражданин как раз хотел выехать из страны, поэтому вскоре сам пришел в районный отдел службы и отдал деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU