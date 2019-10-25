В Саратовской области мужчина не хотел гасить долги перед ветеринарами

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-25T15:15:11+03:00

Он погасил долг только после запрета выезда из России

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В Лысогорском районе Саратовской области мужчина задолжал 100 тыс. рублей за ветеринарные услуги.

- Взыскатель пошел в суд, но и это не повлияло на должника. Тогда приставы возбудили исполнительное производство и ограничили неплательщику выезд из России, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Оказалось, что гражданин как раз хотел выехать из страны, поэтому вскоре сам пришел в районный отдел службы и отдал деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU