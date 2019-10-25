Возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в больнице Саратова
СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Пока в деле нет подозреваемых, оно возбуждено по факту смерти 79-летней пациентки ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12».
- По данным следствия, 19 сентября в ГУЗ «СГКБ № 12» была госпитализирована 79-летняя женщина для лечения в условиях стационара. 15 октября 2019 года пациентка скончалась в данной больнице. Имеются основания полагать, что ее смерть наступила вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи персоналом учреждения, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Сейчас следователи продолжают допросы персонала больницы, родственников женщины, соседей по палате, истребована медицинская документация.
Кроме этого, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установит, верно ли пациентке был поставлен диагноз, правильно ли было назначено лечение, полно ли и своевременно больной проводились медицинские мероприятия, были ли медицинским персоналом допущены какие-либо нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU