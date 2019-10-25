Гитарист из группы «Технология» позвал саратовского музыканта на Евровидение

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-25T14:46:39+03:00

Это стало ответом на обвинение в плагиате

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Саратовский музыкант Павел Петров, известный по обвинению экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной и ее продюсера Максима Фадеева в плагиате, продолжает видеть свои произведения в творениях других певцов и групп.

Так, исполнитель заявил, что на Youtube-канале Василия Кузнецова, гитариста группы «Технология», размещен клип на песню «Надежда», которая на самом деле принадлежит ему и называется «Любовью мир заполню свой».

Мужчина подчеркнул, что он записал эту песню в начале 2019 года, присылал звездам с предложением исполнить ее на Евровидении-2020, а потом забыл.

Павел Петров нашел Василия в соцсетях и написал ему письмо по поводу плагиата. В ответ на это гитарист прислал подробное объяснение. Участник «Технологии» увидел эту песню с непонятным авторством: подписано Пакет или Паштет. Разместить такое название он не мог, а сделал аранжировку на композицию. Теперь Василий Кузнецов намерен написать авторство саратовского музыканта.

Гитарист уточнил, что группы «Технология» и «Комиссар» не имеют к клипу отношения, запись является лишь его сольным проектом.

Неожиданный поворот прозвучал в конце письма: Павлу Петрову предложили поехать на Евровидение именно с этой группой, которую он обвинил в плагиате.

Мужчине предлагают поездку в качестве клавишника или поэта.

Саратовский музыкант не смог сдержать слова радости и записал ответное видео, где объяснил причину случившегося недоразумения и выразил надежду, что люди поддержат их поездку на Евровидение-2020. По мнению Павла, «с такой командой музыкантов мы покорим вершины шоу-бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU