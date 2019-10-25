С 1 ноября изменяется расписание электричек до аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-25T14:39:22+03:00

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С 1 ноября 2019 года изменяется расписание пригородных поездов, которые едут до аэропорта «Гагарин».

- Это сделано для удобства пассажиров, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Так, электричка №6005 Саратов-1 — Тарханы теперь будет отправляться со станции в Саратове в 06:42, что на шесть часов 32 минуты раньше обычно. Прибывать в «Гагарин» она будет в 07:20, а на конечную в Тарханы в 07:35.

Пригородный поезд №6006, который едет обратным направлением, со станции Тарханы будет отъезжать в 11:19, что на почти 4,5 часа раньше обычного. В аэропорту он будет уже в 11:32, а на станцию Саратов-1 подъедет в 12:12.

Вечером от Саратов-1 до Тарханов поедет электричка №6009. Рейс отправится из Саратова в 18:30, что на чуть более часа позже обычного, приедет в воздушную гавань в 19:08, а в Тарханы — в 19:23.

Обратно поедет поезд №6010. Со станции Тарханы он отправится в 20:32, прибудет в аэропорт в 20:45, а в Саратов — в 21:25.

Также действует электричка №6325 сообщением Карамыш — Тарханы. Из Карамыша она будет отправлять в 16:32, в «Гагарине» будет уже в 20:10, а на конечную, в Тарханы, прибудет в 20:42.

Как отметили в ПривЖД, в пути этих поездов есть остановки: на площади Ленина, станции Трофимовский-1, Сокурском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU