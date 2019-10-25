Саратовцам обещают аномально теплые выходные
Столбик термометра достигнет 16 градусов
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Жителей Саратовской области ожидают аномально теплые выходные 26 и 27 октября.
Так, воздух прогреется по региону от 12 до 17 градусов, в Саратове температура будет колебаться в пределах 14-16 градусов. Ночью в областном центре похолодает до 7-10 градусов тепла.
Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, также на улице будет туман с видимостью от 200 до 500 метров.
Такую погоду принес в регион антициклон с высоким атмосферным давлением.
ИСТОЧНИК KP.RU