2019-10-25T14:32:19+03:00
Общество

Саратовцам обещают аномально теплые выходные

Столбик термометра достигнет 16 градусов
Дарья Вострикова
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Жителей Саратовской области ожидают аномально теплые выходные 26 и 27 октября.

Так, воздух прогреется по региону от 12 до 17 градусов, в Саратове температура будет колебаться в пределах 14-16 градусов. Ночью в областном центре похолодает до 7-10 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, также на улице будет туман с видимостью от 200 до 500 метров.

Такую погоду принес в регион антициклон с высоким атмосферным давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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