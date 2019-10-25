Саратовцев ждут встречи с мастерами искусства
Открывается новый проект театра «Самокат»
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Саратовский театр магии и фокусов «Самокат» открывает новый проект.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, речь идет о клубе «Антракт», в котором будут проходить творческие встречи с мастерами искусства: артистами, режиссерами, художниками, литераторами.
Первая встреча пройдет 27 октября с Заслуженным артистом России, директором Саратовского ТЮЗа имени Ю. Киселева Игорем Баголеем, вести ее будет Заслуженный артист России Сергей Щукин.
Вход свободный по пригласительным билетам, мероприятие начнется в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU