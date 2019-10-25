Злостный алиментщик из Балакова отработает долг в 78,5 тыс. рублей перед своими детьми

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-25T14:41:58+03:00

Ребята не видели денег с февраля по июль

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Суд признал 34-летнего жителя Балакова виновным в систематической неуплате алиментов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в 2012 году суд обязал гражданина давать деньги на содержание своих детей в возрасте 7 и 13 лет.

Мужчину уже привлекали к ответственности за это правонарушение, с февраля по июль 2019 года он снова задолжал свыше 78,5 тыс. рублей.

Гражданина обязали провести три месяца на принудительных работах и отдавать десятую часть своей зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU