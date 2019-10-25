В Саратове пройдут сельхозярмарки с презентацией районов
Можно приобрести крупы и мясо местных производителей
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Завтра, 26 октября, в Саратове пройдут сельхозярмарки: на рынке в поселке Юбилейный, на площадке «ТК на Топольчанской», рынке «Комсомольский», пересечении улиц Пензенская и Томская, а также Театральной площади.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на последней из точек пройдет презентация Хвалынского, Энгельсского, Балашовского муниципальных районов области с концертом.
Горожане могут приобрести мясо, молоко, мед, овощи, крупы и другие товары местных производителей с 8:00 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU