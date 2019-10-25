2019-10-25T12:52:38+03:00
Происшествия

В Аркадаке женщина заплатит 10 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

Гражданка не желала составления протокола
Дарья Вострикова
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Суд признал 37-летнюю жительницу Аркадакского района виновной в публичном оскорблении полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 3 сентября гражданка стояла вместе со старшим инспектором ПДН на улице Мичурина. Ее разозлило намерение стража порядка составить на нее протокол и она разразилась крепкими словами.

Женщина признала, что поступила неправильно, ее обязали выплатить 10 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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