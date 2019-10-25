2019-10-25T12:51:13+03:00
Общество

Прокуратура обязала Минспорта заплатить деньги «Протону»

Волейбольный клуб задолжал работникам 5,5 млн рублей
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратовской области проверила СРО ФСО «Волейбольный клуб «Протон» и нашла нарушения трудового законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, клуб задолжал 13 работникам почти 5,5 млн рублей с мая по ноябрь 2018 года.

Директору клуба было вынесено четыре представления, которые были удовлетворены.

- Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования региональным министерством молодежной политики и спорта изысканы и перечислены на счет организации денежные средства, — отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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