В Саратове на Политехнической улице столкнулись две иномарки
Водитель японского авто госпитализирован
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Вчера, 24 октября, в 19:30 напротив дома №3\4 по Политехнической улице в Саратове 43-летний водитель Datsun on-DO влетел в Toyota Camry под управлением 39-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, шофер седана не соблюдал безопасную дистанцию до машины, которая ехала впереди, из-за чего произошла авария.
В результате столкновения водителя японского авто госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU