В Саратове на Политехнической улице столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-25T12:49:30+03:00

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Вчера, 24 октября, в 19:30 напротив дома №3\4 по Политехнической улице в Саратове 43-летний водитель Datsun on-DO влетел в Toyota Camry под управлением 39-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, шофер седана не соблюдал безопасную дистанцию до машины, которая ехала впереди, из-за чего произошла авария.

В результате столкновения водителя японского авто госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU