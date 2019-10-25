В Марксе мужчина забил до смерти нагрубившего ему человека
В Энгельсе на следственном эксперименте подозреваемый рассказал об избиении соперника.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Следствие считает, что 21 октября сожительница мужчины отправилась в гости к подруге в село Рязановка Марксовского района. Однако, когда ее избранник позвонил, то трубку взял незнакомый гражданин. Оказалось, что это сожитель подруги. При чем он оскорбил звонившего грубой бранью. А после этого и сама женщина перестала выходить на связь.
Обвиняемый отправился за своей дамой, но ему сказали, что та ушла из гостей вместе с двумя мужчинами.
В ярости гражданин напал на сожителя подруги, который ранее нагрубил ему по телефону, и дважды ударил кулаком по голове. После этого он ранил ножом в бедро подругу своей возлюбленной и вновь принялся избивать потерпевшего, пока не забил до смерти.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Свою вину мужчина признал полностью и на месте показал, как все произошло. Сейчас он заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU