В Марксе мужчина забил до смерти нагрубившего ему человека

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-25T12:48:26+03:00

Он приехал забрать свою сожительницу из гостей, но не застал ее и пришел в ярость

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В Энгельсе на следственном эксперименте подозреваемый рассказал об избиении соперника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Следствие считает, что 21 октября сожительница мужчины отправилась в гости к подруге в село Рязановка Марксовского района. Однако, когда ее избранник позвонил, то трубку взял незнакомый гражданин. Оказалось, что это сожитель подруги. При чем он оскорбил звонившего грубой бранью. А после этого и сама женщина перестала выходить на связь.

Обвиняемый отправился за своей дамой, но ему сказали, что та ушла из гостей вместе с двумя мужчинами.

В ярости гражданин напал на сожителя подруги, который ранее нагрубил ему по телефону, и дважды ударил кулаком по голове. После этого он ранил ножом в бедро подругу своей возлюбленной и вновь принялся избивать потерпевшего, пока не забил до смерти.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину мужчина признал полностью и на месте показал, как все произошло. Сейчас он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU