2019-10-25T12:12:36+03:00
Общество

В Саратовской области модернизируются девять кинозалов

Работы идут в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в рамках национального проекта «Культура» модернизируются девять кинозалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, один из них, в Балакове, частный, а остальные — в Духовницком, Ивантеевском, Красноармейском, Калининском, Питерском, Турковском, Федоровском районах и Шиханах — являются муниципальными.

На обновление выделили 45 млн рублей, по 5 на каждый зал. Открытия пройдут до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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