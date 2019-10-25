В Саратовской области модернизируются девять кинозалов
Работы идут в рамках нацпроекта
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В Саратовской области в рамках национального проекта «Культура» модернизируются девять кинозалов.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, один из них, в Балакове, частный, а остальные — в Духовницком, Ивантеевском, Красноармейском, Калининском, Питерском, Турковском, Федоровском районах и Шиханах — являются муниципальными.
На обновление выделили 45 млн рублей, по 5 на каждый зал. Открытия пройдут до 15 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU