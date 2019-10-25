Саратовская область появится на арт-объекте «Время Крыма»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-25T12:04:21+03:00

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Саратовские мастера отправятся в Симферополь на «Время Крыма».

Сегодня, 25 октября, в «КП-Саратов» прошла пресс-конференция председателя регионального комитета по туризму и двух мастеров по металлу. Сергей Сметанин занимается художественной ковкой, а Сергей Анохин — художественным литьем.

Проект «Время Крыма» должен объединить на одной площадке всю Россию. Мастера со всей страны изготовят сегменты своих регионов из металла, а в День народного единства, 4 ноября, ожидается торжественное открытие арт-объекта — огромной карты нашей страны, состоящей из этих сегментов, как из пазлов.

- Карта будет представлять собой фактически гигантские солнечные часы. Она будет наклонена под углом 45 градусов к горизонту, а сами отдельные сегменты будут поставлены вертикально, — рассказала на пресс-конференции председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Виктория БородянскаяФото: Екатерина Семенова

При этом каждый регион на своем участке представит наиболее интересные достопримечательности и объекты. На участке Саратовской области отлиты выкованы в миниатюре самые узнаваемые места: консерватория, мост через Волгу, стела на месте приземления Юрия Гагарина и монумент «Журавли». А также бык-солевоз из Энгельса, Вольский цементный завод, АЭС и ГЭС, представляющие Балаково, скульптура Екатерины II из Маркса.

Саратовский сегмент весит около 10 кг, а общий вес «Времени Крыма» составит порядка 15 тонн. Его размеры — 4 на 10 метров.

Карта Саратовской областиФото: Екатерина Семенова

- Мы начали работу в марте и закончили совсем недавно. Это был непростой процесс, не все получалось с первого раза. Финансово поддержала наша «Палата ремесел», но деньги не главное. Главное — чтобы наша Саратовская область не осталась белым пятном на карте России, — подчеркнул Сергей Сметанин.

Сергей СметанинФото: Екатерина Семенова

Маленькие модели из бронзы отливал Сергей Анохин, он сравнил свою работу с ювелирной.

Сергей АнохинФото: Екатерина Семенова

Мастера отметили, что Саратовская область получилась очень хорошо и не уступает другим регионам. На нашем сегменте также изображен герб и краткое описание. С этим помогли специалисты комитета по туризму.

Запись пресс-конференции доступна по ссылке на канале Транслятор.

Творческий проект Время Крыма в пресс-центре Комсомольская Правда.

ИСТОЧНИК KP.RU