В эти выходные из Саратова на дачи будут ходить пять маршрутов
Для саратовских дачников 26 и 27 октября будут ходить пять автобусов.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, речь идет о маршрутах №222 «Саратов (Радищева) — дачи СГУ», №253 «Саратов (ж/д вокзал) — развилка на Маркс», №291 «Саратов (стадион «Волга») — Сбродовка», №299 «Саратов (стадион «Волга») — Широкий Буерак» и №389 «Саратов (стадион «Волга») – Константиновка».
Также изменено расписание автобусов №246 «Дачи «Урицкого» — Саратов (ж/д вокзал)» и №246П «Подгорное — Саратов (ж/д вокзал)» на период с 23 по 27 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU