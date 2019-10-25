В эти выходные из Саратова на дачи будут ходить пять маршрутов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-25T12:00:17+03:00

Работа транспорта возобновлена в связи с благоприятной погодой

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Для саратовских дачников 26 и 27 октября будут ходить пять автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, речь идет о маршрутах №222 «Саратов (Радищева) — дачи СГУ», №253 «Саратов (ж/д вокзал) — развилка на Маркс», №291 «Саратов (стадион «Волга») — Сбродовка», №299 «Саратов (стадион «Волга») — Широкий Буерак» и №389 «Саратов (стадион «Волга») – Константиновка».

Также изменено расписание автобусов №246 «Дачи «Урицкого» — Саратов (ж/д вокзал)» и №246П «Подгорное — Саратов (ж/д вокзал)» на период с 23 по 27 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU