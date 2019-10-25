В Саратове молодой таксист попался на уловки мошенников при кредитовании

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-25T11:15:49+03:00

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В Ленинском районе Саратова 22-летнего водителя такси обманули мошенники, когда он хотел взять кредит.

- На сайте одного из банков 21 октября парень подал заявку на кредит в 50 тыс. рублей. На следующий день ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником регионального отделения банка, и сообщила, что ему одобрили кредит, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Саратовец позвонил женщине 23 октября и согласился на взятие суммы. Однако собеседница заявила, что для перевода денег на карту ему самому нужно сначала перевести 5,9 тыс. рублей, что доверчивый гражданин и сделал.

Через 15 минут на телефон потерпевшего снова поступил звонок, это был якобы ведущий специалист реготделения банка. Он сказал, что их сотрудница ввела клиента в заблуждение и назвала неверные условия предоставления кредита. Парню заявили, что ему следует внести обеспечительный платеж на 7,5 тыс. рублей. Таксист снова перевел средства.

Через еще 15 минут поступил звонок снова от того же мошенника, который заявил, что с переводом кредитных денег возникли проблемы, карта якобы оказалась заблокирована. Под руководством афериста парень зашел в мобильное приложение банка и продиктовал определенные цифры. Со счета снова списали деньги — 9 779 рублей.

Обманщики не остановились на этом. Они заявили доверчивому гражданину, что ему придется оплатить доставку денег курьером и работу юриста, а это — 11,5 тыс. рублей.

После этих махинаций мошенники отключили телефоны, а парень понял, что его обманули на почти 35 тыс. рублей и пошел в полицию, которая теперь ищет злоумышленников.

В ГУ МВД по Саратовской области призывают граждан не быть доверчивыми. Не стоит размещать в соцсетях номера карт, телефонов и свой адрес.

Когда вам звонит неизвестный с подобными предложениями, то не надо сразу соглашаться, обдумайте свое решение, а также задавайте вопросы собеседнику — его фамилия, должность, откуда он, контактные данные руководства и т. д.

Также в главке напоминают о запрете диктовать кому бы то ни было информацию на обороте карты и коды в смс-сообщениях.

Обо всех фактах мошенничества звоните по номеру 02, с мобильного — 102.

ИСТОЧНИК KP.RU