В Мокроусе пенсионер ударил участкового и попал в колонию

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-25T11:53:16+03:00

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Суд признал 62-летнего рецидивиста из поселка Мокроус Федоровского района виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 27 мая участковый задержал гражданина за распитие спиртного в общественном месте и отвел в отдел для составления протокола.

Тот начал мешать заполнять бумаги, а потом выбежал на улицу и попытался скрыться. На требование пройти со стражем порядка для дальнейшего административного разбирательства мужчина ответил отказом и ударил полицейского кулаком по лицу.

За это правонарушение буяна обязали провести три месяца и 15 дней в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU