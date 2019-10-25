Мэрия Саратова отремонтировала два разрушенных дома после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-25T10:27:05+03:00

У одного из них зимой обрушилась стена, у второго — крыша

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Прокуратура Саратовской области провела проверку по обращению жителей Волжского района, из-за того, что их дома не ремонтировали.

- Зимой 2018-2019 годов из-за большого количества снега частично обрушилась стена здания №116 по улице Мичурина, а у дома №56 по улице Некрасова — крыша. Специалисты ООО «Каркас» обследовали сооружения и установили перечень необходимых противоаварийных работ, но администрация Саратова их не провела, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Чтобы защитить права граждан, надзорное ведомство внесло представление главе города, а его заму — предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства.

После этого с ООО «Каркас» был заключен муниципальный контракт. Кладку стены дома на Мичурина восстановили, ремонт кровли здания на Некрасова провели.

ИСТОЧНИК KP.RU