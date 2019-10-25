Администрация Саратова и перевозчики нарушили антимонопольное законодательство

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-25T10:06:13+03:00

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Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах по заявлениям акционерного общества «Автокомбинат-2», МКУ «Транспортное управление», Администрации МО «Город Саратов», АО «Межгородтранс» которые оспаривали решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

В 2014 году администрацией Саратова был проведен отбор перевозчиков в результате ОАО «Автокомбинат-2» (впоследствии АО «Автокомбинат-2») и ОАО «Межгородтранс» (впоследствии АО «Межгородтранс») заключили с МУ «Транспортное управление договора на перевозки пассажиров.

При этом почти на всех маршрутах в реальности работали привлеченные индивидуальные предприниматели. УФАС пришло к выводу, что перевозки пассажиров и багажа более чем по 40 маршрутам фактически осуществляются не АО «Автокомбинат-2» и ОАО «Межгородтранс», а индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые не участвовали в Отборе. Они покупали у АО «Автокомбинат-2» и ОАО «Межгородтранс» право осуществления перевозок на маршрутах. При этом, допуск к обслуживанию населения Саратова перевозчиков, не прошедших конкурсный отбор, является нарушением законодательства Российской Федерации, а также Положения и Документации об Отборе.

- Кроме того УФАС установлено, что оба АО, фактически не осуществляя перевозки по указанным маршрутам, получали денежные средства от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в счет оплаты заключенных договоров, а также получали от министерства социального развития Саратовской области денежные средства из областного бюджета за перевозку льготных категорий граждан, - сообщили в пресс-службе арбитража.

Ранее арбитражный суд, исследовав материалы дела, согласился с выводами антимонопольного органа. 1 октября эту позицию подтвердил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU