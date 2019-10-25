На пожаре в Агафоновке погиб мужчина
В доме горели домашние вещи на площади 12 кв. м
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В Октябрьском районе Саратова сегодня ночью, 25 октября, произошел смертельный пожар на улице 2-я Поперечная в Агафоновке.
- Сигнал о возгорании в четырехквартирном деревянном доме поступил в 00:59. На место выехали четыре единицы техники и 16 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Оказалось, что горят домашние вещи на площади 12 кв. м. На пожаре погиб 58-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU