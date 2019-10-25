Житель Воронежской области украл у знакомой из Саратова банковскую карту
Мужчина снял со счета 2,5 тыс. рублей
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В отдел полиции Кировского района 21 октября с заявлением о краже обратилась 57-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 октября с 12:00 до 15:00 30-летний знакомый взял ее пластиковую карту, а потом снял со счета 2,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист из Воронежской области, который во всем признался.
Мужчину задержали, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU