2019-10-25T09:53:12+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл у знакомой из Саратова банковскую карту

Мужчина снял со счета 2,5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Кировского района 21 октября с заявлением о краже обратилась 57-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 октября с 12:00 до 15:00 30-летний знакомый взял ее пластиковую карту, а потом снял со счета 2,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист из Воронежской области, который во всем признался.

Мужчину задержали, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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