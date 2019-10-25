Саратовского педофила посадили на три года
В Саратове вынесен приговор педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 39-летнего мужчину признали виновным в развратных действиях по отношению в несовершеннолетней.
Суд доказал, что около 11 часов утра 11 апреля мужчина совершил развратные действия с 12-летней девочкой. Та шла в музыкальную школу, и около дома №4 мужчина из салона автомобиля позвал ребенка якобы уточнить адрес.
После того, как он совершил развратные действия, школьница пошла домой и рассказала о случившемся маме. Та обратилась в полицию.
На предварительном следствии мужчина полностью признал вину.
Суд приговорил гражданина к трем годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU