2019-10-25T09:41:13+03:00
Общество

На пешеходной зоне в Саратове больные каштаны заменят липами из Польши

Лечение деревьев не дало результата
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

На пешеходной зоне в Саратове спилили каштаны.

Сообщения об этом появились в соцсети. Комментаторы удивились такому подходу, считая, что это было сделано зря.

В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию, отметив, что больные каштаны заменят на молодые липы.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- Летом прошлого года, к сожалению, у каштанов, произрастающих на пешеходной зоне, было диагностировано заболевание, длительное лечение к результатам не привело. Уже тогда стало понятно, что мы будем вынуждены заменить их. В связи с этим на их место были высажены молодые липы, — заявили в администрации.

Саженцы привезли из Московской области, их вырастили в питомнике в Польше. Это — крупномеры, трехлетние деревья высотой 4,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пройдет «Большой этнографический диктант»
Мэрия Саратова отремонтировала два разрушенных дома после прокурорской проверки
Регоператор проверяет готовность районов Правобережья к новой системе обращения с ТКО
Администрация Саратова и перевозчики нарушили антимонопольное законодательство
Саратовцы просят ГИБДД оштрафовать девушку за езду по тротуару
В Саратове горел жилой дом на Некрасова
На пожаре в Агафоновке погиб мужчина
Житель Воронежской области украл у знакомой из Саратова банковскую карту
Саратовского педофила посадили на три года
Бомж украл у медсестры из больницы в Саратове телефон за 10 тыс. рублей
На Шелковичной столкнулись пять авто
Сушеные кальмары приглянулись грабителю магазина в Саратове
Житель Красноармейска расплачивался чужой картой в магазинах