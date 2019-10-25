На пешеходной зоне в Саратове больные каштаны заменят липами из Польши

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-25T09:41:13+03:00

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На пешеходной зоне в Саратове спилили каштаны.

Сообщения об этом появились в соцсети. Комментаторы удивились такому подходу, считая, что это было сделано зря.

В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию, отметив, что больные каштаны заменят на молодые липы.

Фото соцсетей

- Летом прошлого года, к сожалению, у каштанов, произрастающих на пешеходной зоне, было диагностировано заболевание, длительное лечение к результатам не привело. Уже тогда стало понятно, что мы будем вынуждены заменить их. В связи с этим на их место были высажены молодые липы, — заявили в администрации.

Саженцы привезли из Московской области, их вырастили в питомнике в Польше. Это — крупномеры, трехлетние деревья высотой 4,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU