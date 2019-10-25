На пешеходной зоне в Саратове больные каштаны заменят липами из Польши
На пешеходной зоне в Саратове спилили каштаны.
Сообщения об этом появились в соцсети. Комментаторы удивились такому подходу, считая, что это было сделано зря.
В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию, отметив, что больные каштаны заменят на молодые липы.
Фото соцсетей
- Летом прошлого года, к сожалению, у каштанов, произрастающих на пешеходной зоне, было диагностировано заболевание, длительное лечение к результатам не привело. Уже тогда стало понятно, что мы будем вынуждены заменить их. В связи с этим на их место были высажены молодые липы, — заявили в администрации.
Саженцы привезли из Московской области, их вырастили в питомнике в Польше. Это — крупномеры, трехлетние деревья высотой 4,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU