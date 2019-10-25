2019-10-25T09:38:15+03:00
Происшествия

Бомж украл у медсестры из больницы в Саратове телефон за 10 тыс. рублей

Мужчина ранее не был судим
Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 24 октября, раскрыла кражу телефона у медсестры.

- С заявлением утром 22 октября обратилась 40-летняя женщина и рассказала, что в период с 07:10 до 08:40 кто-то из кабинета больницы украл Samsung Galaxy A3 за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция задержала подозреваемого, который признался в преступлении. Им оказался ранее не судимый 61-летний бомж. У него изъяли похищенный телефон и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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