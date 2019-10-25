Сушеные кальмары приглянулись грабителю магазина в Саратове

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-25T09:15:43+03:00

Он забрал их из торговой точки в два часа ночи

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В Волжском районе Саратова вчера, 24 октября, полиция раскрыла ограбление магазина на улице Челюскинцев.

- С заявлением 37-летний индивидуальный предприниматель обратился утром 18 октября и рассказал, что неизвестный в два ночи 17 числа забрал контейнер с сушеными кальмарами, которая стоила более 1,1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 35-летнего рецидивиста, ранее привлекавшегося за угон и наркопреступление.

Мужчина во всем признался, ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU