2019-10-25T09:06:30+03:00
Общество

Специалисты ООО «КВС» ликвидировали незаконные врезки в водопровод в поселке Дачный

Екатерина Семенова
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Инспекторы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ликвидировали выявленные в ходе плановой инвентаризации городских сетей водоснабжения и водоотведения незаконные врезки в водопровод в частном секторе в поселке Дачный. В частности, незаконное потребление ресурса было зафиксировано сразу в нескольких домах по улице Рябиновая. В частности во время проверки были найдены полимерные трубы, врезанные в городские коммуникации.

Основной способ борьбы с самовольщиками — немедленное отключение от коммуникаций. Кроме того, компания вправе выставить счет за период незаконного пользования ресурсом. В отношении лиц, самовольно подключившихся к инженерным сетям, законодательством определены штрафные санкции. Например, для водопровода диаметром 25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тыс. рублей.

Объем подачи ресурса и максимальная нагрузка на участок сетей водоснабжения и водоотведения отражены в технических условиях и рассчитываются при проектировании. Самовольное подключение приводит к нарушению режима работы систем водоснабжения и водоотведения. С целью повышения качества обслуживания потребителей и обеспечения устойчивой работы водопроводной сети ООО «КВС» регулярно проводит инвентаризацию абонентов.

Строительство водопроводных сетей и подключение к системам водоснабжения и водоотведения осуществляются только после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом, под надзором технических специалистов.

Получить консультацию по подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: ул. Советская, 10. Время работы: пн-пт с 08.00 до 17.00, сб с 09.00 до 13.00. Телефон: 24-65-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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