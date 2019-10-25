2019-10-25T09:04:30+03:00
Общество

Саратовские коровы дали 101,1 тыс. тонн молока

Показатель составляет 101,9% к уровню прошлого года
Дарья Вострикова
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К концу октября 2019 года с коров Саратовской области надоили 101,1 тыс.тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока за сутки составил 337 тонн, в сутки с коровы получают 16,8 кг молока.

В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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