Саратовские коровы дали 101,1 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-25T09:04:30+03:00

Показатель составляет 101,9% к уровню прошлого года

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К концу октября 2019 года с коров Саратовской области надоили 101,1 тыс.тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока за сутки составил 337 тонн, в сутки с коровы получают 16,8 кг молока.

В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU