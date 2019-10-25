Наказание за неуважение к матери стало причиной убийства в Екатериновке
В Екатериновском районе Саратовской области арестован 63-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.
По версии следствия, вечером 22 октября он был в гостях у 47-летнего мужчины, где также присутствовали две женщины. Пенсионер во время застолья упрекнул хозяина, что тот не помогает своей пожилой матери. Это стало причиной ссоры.
63-летний мужчина заявил, что такое отношение к матери заслуживает наказания. В ответ на это оппонент предложил доказать слова делом. Обвиняемый доказал — он взял со стола нож и ударил потерпевшего в грудь. После этого ушел.
Медики констатировали смерть.
Мужчина арестован и дал признательные показания.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU