Наказание за неуважение к матери стало причиной убийства в Екатериновке

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-25T08:39:15+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области арестован 63-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 22 октября он был в гостях у 47-летнего мужчины, где также присутствовали две женщины. Пенсионер во время застолья упрекнул хозяина, что тот не помогает своей пожилой матери. Это стало причиной ссоры.

63-летний мужчина заявил, что такое отношение к матери заслуживает наказания. В ответ на это оппонент предложил доказать слова делом. Обвиняемый доказал — он взял со стола нож и ударил потерпевшего в грудь. После этого ушел.

Медики констатировали смерть.

Мужчина арестован и дал признательные показания.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU