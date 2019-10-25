Саратовским чиновникам увеличили зарплату

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-25T09:02:25+03:00

Она вырастет на 5% уже с октября

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Подписан закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области», предусматривающий рост зарплаты государственных служащих.

Губернатор Валерий Радаев подписал документ, который ранее, 23 октября, был принят на заседании областной думы.

С 1 октября в 1,05 раза вырастет размер денежного вознаграждения губернатора области, а также лиц, замещающих государственные должности региона.

Напомним, на заседании облдумы зампред правительства Вадим Ойкин сообщал, что Саратовская область занимает 72-е место в России по уровню зарплат госслужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU