Саратовским чиновникам увеличили зарплату
Подписан закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области», предусматривающий рост зарплаты государственных служащих.
Губернатор Валерий Радаев подписал документ, который ранее, 23 октября, был принят на заседании областной думы.
С 1 октября в 1,05 раза вырастет размер денежного вознаграждения губернатора области, а также лиц, замещающих государственные должности региона.
Напомним, на заседании облдумы зампред правительства Вадим Ойкин сообщал, что Саратовская область занимает 72-е место в России по уровню зарплат госслужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU