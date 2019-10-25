Саратовский спортсмен взял золото Всемирных военных игр
Сборная России стала победителем
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Вчера, 24 октября, российская сборная, в составе которой выступает саратовский спортсмен Константин Лоханов, завоевала золотую медаль в командных соревнованиях по сабле среди мужчин во Всемирных военных играх в Ухане.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, победители оставили позади соперников из Южной Кореи со счетом 45:37, Украины — 45:35, а также Италии — 45:40.
Напомним, ранее, 19 октября, Константин Лоханов взял серебро в личных соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU