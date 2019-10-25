2019-10-25T08:12:12+03:00
Происшествия

Вторые сутки в Саратове не могут найти потерявшегося дезориентированного мужчину

Он пропал в Волжском районе
Екатерина Семенова
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Алексей СаёвАлексей Саёв
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В Саратове вторые сутки не могут найти потерявшегося дезориентированного мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 49-летний Алексей Саёв пропал без вести 23 октября в Волжском районе города.

Рост мужчины составляет 175 см, у него полное телосложение, медно-рыжие волосы с сединой и карие глаза. Как был одет — неизвестно.

При этом знакомые Алексея Саёва в комментариях сообщают, что мужчина дезориентирован и ему постоянно требуются лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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