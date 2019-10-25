В Саратовской области женщина зарезала молодого ревнивого сожителя
В Романовском районе Саратовской области вынесен приговор 56-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она признана виновной в убийстве.
13 января женщина вместе с 33-летним сожителем и двумя соседями отмечали праздник. Когда один из гостей уснул, а второй вышел на улицу, мужчина начал упрекать возлюбленную, что она оказывает одному из них знаки внимания.
Между сожителями вспыхнула ссора. Женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в грудь.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Прибывшие по вызову сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть. Причина — колото-резаное ранение груди и сердца.
Суд отправил женщину на шесть с половиной лет в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU