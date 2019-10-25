В Саратовской области женщина зарезала молодого ревнивого сожителя

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-25T08:28:02+03:00

Суд отправил ее за решетку на шесть с половиной лет

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В Романовском районе Саратовской области вынесен приговор 56-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она признана виновной в убийстве.

13 января женщина вместе с 33-летним сожителем и двумя соседями отмечали праздник. Когда один из гостей уснул, а второй вышел на улицу, мужчина начал упрекать возлюбленную, что она оказывает одному из них знаки внимания.

Между сожителями вспыхнула ссора. Женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в грудь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Прибывшие по вызову сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть. Причина — колото-резаное ранение груди и сердца.

Суд отправил женщину на шесть с половиной лет в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU